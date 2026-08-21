Visite guidée du patrimoine de Commentry pour le jeune public, Espace culturel la pléiade, Commentry

Informations pratiques

Visite guidée du patrimoine de Commentry pour le jeune public Samedi 19 septembre, 14h00 Espace culturel la pléiade Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Départ de la Pléiade. Parcourez le patrimoine en partant de la Pléiade jusqu’au marché couvert.

Pour le jeune public à partir de 7 ans.

Espace culturel la pléiade Place de la Butte, 03600 Commentry, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 http://www.commmentry.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.70.64.40.60 »}]

Départ de la Pléiade. Parcourez le patrimoine en partant de la Pléiade jusqu’au marché couvert.

© Illustration : Jean Leblanc