Petites Pipettes et Gros Calibres Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe
Petites Pipettes et Gros Calibres Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe samedi 30 mai 2026.
La Suze-sur-Sarthe
Petites Pipettes et Gros Calibres
Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
La troupe de théâtre de La Suze-sur-Sarthe Les Diaboloïcs dans une pièce de Jean-Claude Martineau.
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Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire diaboloics72@ik.me
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English :
The La Suze-sur-Sarthe theater troupe Les Diaboloïcs in a play by Jean-Claude Martineau.
L’événement Petites Pipettes et Gros Calibres La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72