La Suze-sur-Sarthe

Petites Pipettes et Gros Calibres

Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

La troupe de théâtre de La Suze-sur-Sarthe Les Diaboloïcs dans une pièce de Jean-Claude Martineau.

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Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire diaboloics72@ik.me

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English :

The La Suze-sur-Sarthe theater troupe Les Diaboloïcs in a play by Jean-Claude Martineau.

L’événement Petites Pipettes et Gros Calibres La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72