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Petites Pipettes et Gros Calibres Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe

Petites Pipettes et Gros Calibres Salle des Fêtes La Suze-sur-Sarthe samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 4 Rue des Courtils

Ville : 72210 La Suze-sur-Sarthe

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0

La Suze-sur-Sarthe

Petites Pipettes et Gros Calibres

Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31

La troupe de théâtre de La Suze-sur-Sarthe Les Diaboloïcs dans une pièce de Jean-Claude Martineau.
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Salle des Fêtes 4 Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire   diaboloics72@ik.me

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English :

The La Suze-sur-Sarthe theater troupe Les Diaboloïcs in a play by Jean-Claude Martineau.

L’événement Petites Pipettes et Gros Calibres La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72

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