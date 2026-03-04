Petites traces – Compagnie NoMORPa, Piano’cktail, Bouguenais

Petites traces – Compagnie NoMORPa Mercredi 11 mars, 11h00, 17h00 Piano’cktail Loire-Atlantique

5 € à 8 €

Danse

« Petites traces » débute autour d’une feuille blanche. Avec la participation du public, des formes aléatoires sont peintes ou dessinées en musique. Un monde se dévoile progressivement dans lequel les images et les sons prévalent sur la parole, où les sensations servent de base pour écrire une histoire commune !

Mise en scène et conception artistique : Sidonie Brunellière

Jeu : Clémentine Pasgrimaud, Eliz Barat (en alternance avec Sheila Maeda ou Falila Taïrou)

Musique : Elisabeth Hérault et Maxime Arnault

Public : à partir de 6 mois, en famille

Durée : 45 min.

Représentations mercredi 11 mars 2026 à 11h et à 17h

Piano'cktail Rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une page blanche est disposée au sol. À l’aide de craies, deux interprètes interviennent et construisent peu à peu un univers sonore et visuel.

Petites traces – Compagnie NoMORPa © Marion Ferbezar