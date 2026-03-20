Petits artistes de la nature (Land art)

Lac des Vieilles-Forges Les Mazures Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Place à la créativité au cœur de la nature! Lors de cette animation les enfants réaliseront des œuvres éphémères directement dans la nature en utilisant uniquement des éléments naturels (feuilles, bois, cailloux…). Prévoir chaussures et vêtements adaptés Réservation obligatoire au 03 24 42 90 57

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Lac des Vieilles-Forges Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

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English :

Creativity in the heart of nature! During this activity, children will create ephemeral works directly in nature, using only natural elements (leaves, wood, pebbles…). Please bring suitable footwear and clothing. Reservations essential: 03 24 42 90 57

L’événement Petits artistes de la nature (Land art) Les Mazures a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme