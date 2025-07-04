Petits cauchemars Abbeville

Petits cauchemars

boulevard vauban Abbeville Somme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 14:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Tout commence par un cauchemar. L’histoire prend place à bord de L’Antre , un mystérieux navire voguant sur l’océan, habité par des personnages étranges, tous plus monstrueux les uns que les autres. Six, une jeune fille, se réveille dans ce rêve hypnotisant et surréaliste. Ne sachant ni où elle est, ni pourquoi, la petite décide d’affronter ses peurs et de partir dans un voyage initiatique en se frayant un chemin à bord de cet enfer des mers. À travers son voyage, elle tentera de comprendre le monde qui l’entoure et rencontrera des personnages tous singuliers et cruels qui l’amèneront à cerner les plus noirs traits de l’humanité. Devant cette réalité très proche de la nôtre, va t’elle grandir et trouver le moyen d’échapper à sa fatalité ?

boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

It all begins with a nightmare. The story takes place aboard L’Antre , a mysterious ship sailing on the ocean, inhabited by strange characters, each more monstrous than the last. Six, a young girl, wakes up in this hypnotic, surreal dream. Not knowing where she is or why, the little girl decides to face her fears and embark on a voyage of initiation, making her way aboard this hellish sea. Through her journey, she will try to understand the world around her, and will meet singular and cruel characters who will lead her to identify the darkest traits of humanity. Faced with a reality so close to our own, will she grow up and find a way to escape her fate?

German :

Alles beginnt mit einem Albtraum. Die Geschichte spielt an Bord der L’Antre , einem mysteriösen Schiff, das auf dem Ozean segelt und von seltsamen Figuren bewohnt wird, von denen eine monströser ist als die andere. Six, ein junges Mädchen, erwacht in diesem hypnotisierenden und surrealen Traum. Ohne zu wissen, wo sie ist und warum, beschließt das Mädchen, sich ihren Ängsten zu stellen und sich auf eine Initiationsreise zu begeben, indem sie sich einen Weg an Bord dieser Hölle der Meere bahnt. Auf ihrer Reise versucht sie, die Welt um sie herum zu verstehen, und trifft auf einzigartige und grausame Charaktere, die sie dazu bringen, die dunkelsten Züge der Menschheit zu erkennen. Wird sie angesichts dieser Realität, die der unseren sehr ähnlich ist, erwachsen werden und einen Weg finden, ihrem Schicksal zu entgehen?

Italiano :

Tutto inizia con un incubo. La storia si svolge a bordo de L’Antre , una misteriosa nave che naviga sull’oceano, abitata da strani personaggi, uno più mostruoso dell’altro. Sei, una ragazzina, si sveglia in questo sogno ipnotico e surreale. Non sapendo dove si trova e perché, la bambina decide di affrontare le sue paure e di intraprendere un viaggio di iniziazione a bordo di questo mare infernale. Durante il viaggio, cercherà di capire il mondo che la circonda e incontrerà personaggi insoliti e crudeli che la aiuteranno a comprendere il lato più oscuro dell’umanità. Di fronte a una realtà così vicina alla nostra, riuscirà a crescere e a trovare un modo per sfuggire al suo destino?

Espanol :

Todo comienza con una pesadilla. La historia se desarrolla a bordo de L’Antre , un misterioso barco que navega por el océano, habitado por extraños personajes, cada uno más monstruoso que el anterior. Seis, una joven, se despierta en este sueño hipnótico y surrealista. Sin saber dónde está ni por qué, la niña decide enfrentarse a sus miedos y embarcarse en un viaje iniciático a bordo de este mar infernal. Durante su travesía, intentará comprender el mundo que la rodea, y conocerá a personajes insólitos y crueles que la ayudarán a comprender el lado más oscuro de la humanidad. Enfrentada a una realidad tan cercana a la nuestra, ¿crecerá y encontrará la forma de escapar a su destino?

L’événement Petits cauchemars Abbeville a été mis à jour le 2025-07-04 par OT DE LA BAIE DE SOMME