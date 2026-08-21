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Petits contes cuisinés, Médiathèque du Segrais, Lognes

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque du Segrais · Lognes

Petits contes cuisinés, Médiathèque du Segrais, Lognes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque du Segrais
Adresse
1 boulevard Camille Saint-Saëns 77185 Lognes
Ville
77185 Lognes
Département
Seine-et-Marne

Petits contes cuisinés Samedi 17 octobre, 10h30 Médiathèque du Segrais Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:15:00+02:00

Spectacle jeune public dès 3 ans

Médiathèque du Segrais 1 boulevard Camille Saint-Saëns 77185 Lognes Lognes 77185 Le Segrais Seine-et-Marne Île-de-France
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