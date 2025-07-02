Petits crimes entre amis Compiègne

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2026-02-27 17:30:00

fin : 2026-03-01

2026-02-27 2026-03-01

Auteur Franck Duarte

Genre Comédie

Succès retour pour cette comédie incontournable !

Un véritable ami, c’est celui qui nous aide… Même quand on vient de tuer quelqu’un !

Du moins, c’est ce qu’on dit…

Mais que se passe-t-il quand on essaie de vérifier ?

En plein milieu des années 80, trois amis d’enfance vont passer une soirée explosive qui va mettre au défi leur amitié et révéler certains secrets… inavouables ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

