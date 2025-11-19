PETITS CRIMES ENTRES AMIS – THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux

PETITS CRIMES ENTRES AMIS Début : 2026-03-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Mais que se passe-t-il quand on essaie de vérifier ?En plein milieu des années 80, trois amis d’enfance vont passer une soirée explosive qui va mettre au défi leur amitié et révéler certains secrets… inavouables !Avant de plonger dans l’univers captivant de notre pièce, nous vous offrons la possibilité de profiter pleinement de votre expérience en dînant dans notre restaurant.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DES CHARTRONS 170, COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33