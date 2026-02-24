Petits-Dejs des entrepreneurs Feuille blanche café noir Paris

Bonjour à toutes et à tous, je m’appelle Bénédicte, fondatrice de Feuille Blanche, Café Noir, un lieu culturel et créatif où je collabore déjà avec de nombreux artistes. Grâce à mon parcours d’entrepreneure, enrichi par des formations et de belles rencontres, j’ai découvert à quel point l’échange et le partage d’expérience sont essentiels pour avancer.

C’est pourquoi j’ai envie d’ouvrir aussi mon espace aux entrepreneurs, avec un rendez-vous régulier et convivial :

Petit-Déj : un jeudi sur deux

De 9h30 à 12h

En petit comité (4 à 8 personnes)

Une séance de co-développement ou d’échange autour de sujets concrets (prospection, communication, financements, équilibre vie pro/perso…)

1 Café inclus

Un chat permettra de proposer des thèmes à l’avance et de choisir les sessions qui vous intéressent.J’animerai les rencontres, mais l’esprit reste collaboratif : chacun apporte sa graine.

Le jeudi 12 mars 2026

de 09h30 à 12h00

payant

Tarif normal 10€

Soutiens 15€

Solidaire 7€

Public adultes.

Feuille blanche café noir 102 rue Truffaut 75017 Paris

https://feuilleblanchecafenoir.com/event/



