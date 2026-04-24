Petits mots doux-doux Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg
Petits mots doux-doux Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg mardi 5 mai 2026.
Phalsbourg
Petits mots doux-doux
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-05 09:00:00
fin : 2026-06-02 09:30:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-06-02
Petites histoires de saison. Contes, comptines, jeux musicaux. Pour les bébés-lecteurs. Sur inscription.Enfants
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Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr
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English :
Seasonal stories. Stories, nursery rhymes, musical games. For baby readers. Registration required.
L’événement Petits mots doux-doux Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG