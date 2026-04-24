Petits mots doux-doux Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg

Phalsbourg

Petits mots doux-doux

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-05 09:00:00

fin : 2026-06-02 09:30:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-06-02

Petites histoires de saison. Contes, comptines, jeux musicaux. Pour les bébés-lecteurs. Sur inscription.Enfants

0 .

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Seasonal stories. Stories, nursery rhymes, musical games. For baby readers. Registration required.

L’événement Petits mots doux-doux Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG