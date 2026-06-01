PETRIKOR FEST Ornaisons
PETRIKOR FEST Ornaisons vendredi 24 juillet 2026.
Ornaisons
PETRIKOR FEST
Rue du Lavoir Ornaisons Aude
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 02:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Anciennement appelé Ornai’songs, le Petrikor’fest, pluvieux de tous les festivals du sud revient faire vibrer le village avec ses musiques rock !
Cette année encore, le PetriKor fest mettra en lumière de jeunes groupes issus de la scène émergente.
Au programme de cette soirée
– Vonsharon (rock)
– Mata Hari ( Post Punk)
– Good Afternoon ( Brit rock)
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Rue du Lavoir Ornaisons 11200 Aude Occitanie festival.ornaisongs@laposte.net
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English :
Formerly known as Ornai?songs, the Petrikor’fest, rainy of all southern festivals returns to rock the village!
Once again this year, the PetriKor fest will showcase young bands from the emerging scene.
On the program for this evening:
– Vonsharon (rock)
– Mata Hari ( Post Punk)
– Good Afternoon ( Brit rock)
L’événement PETRIKOR FEST Ornaisons a été mis à jour le 2026-06-01 par
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