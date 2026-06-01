Ornaisons

PETRIKOR FEST

Rue du Lavoir Ornaisons Aude

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Anciennement appelé Ornai’songs, le Petrikor’Fest , pluvieux de tous les festivals du sud revient faire vibrer le village avec ses musiques rock !

Cette année encore, le PetriKor Fest mettra en lumière de jeunes groupes issus de la scène émergente.

Au programme de cette soirée

– Tessina (Folk rock)

– Fragile (Post Hardcore)

– Avalon Bloom (Rock indé)

Buvette et restauration sur place

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Rue du Lavoir Ornaisons 11200 Aude Occitanie festival.ornaisongs@laposte.net

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English :

Formerly known as Ornai?songs, the Petrikor’Fest , the rainy festival of the south, is back to rock the village with its rock music the rainiest of all southern festivals returns to rock the village!

Once again this year, PetriKor Fest will be showcasing young bands from the emerging scene.

On the program for this evening:

– Tessina (Folk rock)

– Fragile (Post Hardcore)

– Avalon Bloom (Indie rock)

Refreshments and catering on site

L’événement PETRIKOR FEST Ornaisons a été mis à jour le 2026-06-01 par