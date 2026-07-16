Peut-on conjurer la peur de la mort ?, Café des Champs Libres, Rennes
mercredi 30 septembre 2026 · Café des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Peut-on conjurer la peur de la mort ? Mercredi 30 septembre, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T18:30:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T18:30:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00
L’humanité cherche à l’apprivoiser désespérément : par les religions, la philosophie, la science, l’art ou les liens que nous tissons avec les autres. Mais la peur de la mort est-elle inéluctable ? Peut-on la vaincre ou seulement apprendre à vivre avec elle ? Et faut-il chercher à la conjurer ou accepter qu’elle fasse partie de la condition humaine ?
Café des idées animé par Maude Robert et Gwendal Parmentier, de la Société bretonne de philosophie.
Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
La mort est la seule certitude que nous partageons, et pourtant elle demeure un mystère, tant il nous est inconcevable de comprendre ce qu’est ne plus vivre.
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