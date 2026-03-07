Peut‑on réussir sans avoir déjà échoué ? HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 17 mars, 12h00 sur inscription

Peut‑on réussir sans avoir déjà échoué ? Par HEC Paris

Aujourd’hui, dans un environnement instable où les cycles d’innovation s’accélèrent, l’échec s’invite plus que jamais au cœur de la création de valeur. Dans l’économie de l’innovation, les taux d’échec sont élevés, mais ils sont aussi le prix à payer pour des avancées majeures.

La résilience, elle, ne se décrète pas : elle se construit.

Nous ne sommes ni la somme de nos réussites, ni celle de nos erreurs, mais de notre capacité à apprendre, rebondir et transformer l’expérience en levier de progrès. Et si l’échec n’était pas une anomalie… mais une étape structurante du succès ?

Rejoignez‑nous le mardi 17 mars à 12h00 pour une Masterclass exceptionnelle consacrée à une question essentielle : Peut‑on réussir sans avoir déjà échoué ?

Cette session sera animée par Christopher Hogg, Professeur à HEC Paris, qui présentera également le Global Executive Master in Management – Majeure Strategic Management.

Vous repartirez avec des perspectives solides pour accompagner votre organisation dans un environnement complexe, durable et innovant.

Plus qu’une Masterclass, c’est une immersion dans le cœur de l’innovation et de l’entrepreneuriat : là où chaque échec devient un tremplin vers un succès plus conscient et plus durable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-17T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-17T13:00:00.000+01:00

1

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/peut-reussir-sans-avoir-deja-echoue

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

