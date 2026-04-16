Pezuls

Pezuls en fête | L’APAL fête ses 25 ans

Place de la Fraternité Pezuls Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’APAL vous invite à fêter ses 25 ans !

Restauration sur place grillades, frites, etc. Pour plus de commodité, vous pouvez amener vos couverts. Buvette.

Animation musicale sono mobile pour danser sur des musiques des années 60 à aujourd’hui.

Feu d’artifice pour clôturer la fête vers 23h. .

Place de la Fraternité Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 15 47 64

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English : Pezuls en fête | L’APAL fête ses 25 ans

L’événement Pezuls en fête | L’APAL fête ses 25 ans Pezuls a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides