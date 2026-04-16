Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pezuls en fête | L’APAL fête ses 25 ans Pezuls

Pezuls en fête | L’APAL fête ses 25 ans Pezuls

Pezuls en fête | L’APAL fête ses 25 ans Pezuls samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Place de la Fraternité

Ville : 24510 Pezuls

Département : Dordogne

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pezuls

Pezuls en fête | L’APAL fête ses 25 ans

Place de la Fraternité Pezuls Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

L’APAL vous invite à fêter ses 25 ans !
Restauration sur place grillades, frites, etc. Pour plus de commodité, vous pouvez amener vos couverts. Buvette.
Animation musicale sono mobile pour danser sur des musiques des années 60 à aujourd’hui.
Feu d’artifice pour clôturer la fête vers 23h.   .

Place de la Fraternité Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 15 47 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pezuls en fête | L’APAL fête ses 25 ans

L’événement Pezuls en fête | L’APAL fête ses 25 ans Pezuls a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Pezuls (Dordogne)