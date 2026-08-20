Phare de Calais, Phare de Calais, Sallaumines

Informations pratiques

Phare de Calais Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Phare de Calais Pas-de-Calais

Places limitées. Ascension pour les personnes mobiles uniquement (271 marches)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Venez admirer l’un des joyaux du patrimoine maritime de notre région ! C’est une occasion unique de visiter la salle de découverte de l’histoire des phares, de monter au sommet, de profiter d’une vue imprenable de la Côte d’Opale jusqu’à la Grande-Bretagne et d’en apprendre davantage sur l’histoire de ce monument emblématique construit en 1848.

Association Opale Tour – Phare de Calais

Phare de Calais Place Henri Barbusse, 62100 Calais Sallaumines 62430 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/UPLjn1p5 »}]

Venez admirer l’un des joyaux du patrimoine maritime de notre région ! C’est une occasion unique de visiter la salle de découverte de l’histoire des phares, de monter au sommet, de profiter d’une vue…

© Estelle Verbecke