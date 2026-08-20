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Phare de Calais, Phare de Calais, Sallaumines

vendredi 18 septembre 2026 · Phare de Calais · Sallaumines

Phare de Calais, Phare de Calais, Sallaumines

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Phare de Calais
Adresse
Place Henri Barbusse, 62100 Calais
Ville
62430 Sallaumines
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Places limitées. Ascension pour les personnes mobiles uniquement (271 marches)

Phare de Calais Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Phare de Calais Pas-de-Calais

Places limitées. Ascension pour les personnes mobiles uniquement (271 marches)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Venez admirer l’un des joyaux du patrimoine maritime de notre région ! C’est une occasion unique de visiter la salle de découverte de l’histoire des phares, de monter au sommet, de profiter d’une vue imprenable de la Côte d’Opale jusqu’à la Grande-Bretagne et d’en apprendre davantage sur l’histoire de ce monument emblématique construit en 1848.
Association Opale Tour – Phare de Calais

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Venez admirer l’un des joyaux du patrimoine maritime de notre région ! C’est une occasion unique de visiter la salle de découverte de l’histoire des phares, de monter au sommet, de profiter d’une vue…

© Estelle Verbecke