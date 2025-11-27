PHILIPPE CAVERIVIERE – LE CADRAN / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

PHILIPPE CAVERIVIERE Début : 2026-09-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle « superficiel par profondeur », une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir.Avec France TV – RTL – Le Parisien

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CADRAN / LE TANGRAM – EVREUX 1 bis, bd de normandie 27000 Evreux 27