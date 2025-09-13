Philippe Laccarriere « Retour vers le Futur » 4tet Le Son de la Terre PARIS 05
Philippe Laccarriere « Retour vers le Futur » 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 11 janvier 2026.
Philippe Laccarrière promène son jeu de contrebasse généreux avec un grand nombre de musiciens connus depuis une cinquantaine d’années, . Il s’entoure pour cette soirée d’un orchestre comprenant la flûtiste Émilie Calmé, que l’on a pu déjà apprécier au côté du pianiste Alain Jean-Marie et de l’harmoniciste Laurent Maur, la batteuse Julie Saury pilier du groupe de Rodha Scott et le pianiste et organiste Patrice Galas, qui a accompagné entre autres Kenny Clarke, Benny Golson et Dexter Gordon.
Emilie Calmé Flûtes
Patrice Galas piano
Julie Saury Batterie
Philippe Laccarriere Contrebasse
Ancré dans la tradition jazzistique, le quartet regarde résolument vers le Futur…
Le dimanche 11 janvier 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05