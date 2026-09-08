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AGENDA · Troyes

Philippe Lellouche Troyes

jeudi 10 septembre 2026 · Troyes

Philippe Lellouche Troyes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Troyes

Philippe Lellouche

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 30 – 30 – 30 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-10 2026-09-11

Un spectacle drôle et réconfortant de souvenirs heureux où il partage avec autodérision, son enfance, ses émois amoureux et bien sûr ses névroses.
Après 15 ans de triomphe au théâtre, Philippe Lellouche vous propose un voyage dans le temps dans son premier seul en scène.
Un moment de bonheur assumé dont nous avons tous besoin.   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Philippe Lellouche Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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