Philippe Lellouche Troyes
jeudi 10 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Philippe Lellouche
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 30 – 30 – 30 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-11
Un spectacle drôle et réconfortant de souvenirs heureux où il partage avec autodérision, son enfance, ses émois amoureux et bien sûr ses névroses.
Après 15 ans de triomphe au théâtre, Philippe Lellouche vous propose un voyage dans le temps dans son premier seul en scène.
Un moment de bonheur assumé dont nous avons tous besoin. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Philippe Lellouche Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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