Phoenix Marzouk Machine Gare à Coulisses Eurre
samedi 17 octobre 2026 · Gare à Coulisses · Eurre
Informations pratiques
Eurre
Phoenix Marzouk Machine
Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
C’est l’histoire d’une assemblée citoyenne, d’un chantier, d’une famille.
On y parle de démocratie, de catastrophe écologique, d’héritage. D’une I.A. qui ne sait pas faire une tarte aux pommes avec amour, du privé qui est politique. Surtout, de Liberté.
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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
This is the story of a citizens’ assembly, a construction project, and a family.
It deals with democracy, ecological disaster, and legacy. It’s about an AI that doesn’t know how to bake an apple pie with love, and about the private sphere that is political. Above all, it’s about freedom.
L’événement Phoenix Marzouk Machine Eurre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme