Phoenix Marzouk Machine Gare à Coulisses Eurre

Informations pratiques

Eurre

Phoenix Marzouk Machine

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

C’est l’histoire d’une assemblée citoyenne, d’un chantier, d’une famille.

On y parle de démocratie, de catastrophe écologique, d’héritage. D’une I.A. qui ne sait pas faire une tarte aux pommes avec amour, du privé qui est politique. Surtout, de Liberté.

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Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

This is the story of a citizens’ assembly, a construction project, and a family.

It deals with democracy, ecological disaster, and legacy. It’s about an AI that doesn’t know how to bake an apple pie with love, and about the private sphere that is political. Above all, it’s about freedom.

L’événement Phoenix Marzouk Machine Eurre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme