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Photographie de paysages en réalité virtuelle, Bibliothèque Landry, Rennes

mardi 13 octobre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes

Photographie de paysages en réalité virtuelle, Bibliothèque Landry, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Landry
Adresse
100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Photographie de paysages en réalité virtuelle Mardi 13 octobre, 14h30, 17h00 Bibliothèque Landry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T14:30:00+02:00 – 2026-10-13T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-13T17:00:00+02:00 – 2026-10-13T18:00:00+02:00

Ce jeu vous invite à découvrir de nombreux paysages de France et du monde en réalité virtuelle. Vous y prendrez le rôle d’un photographe pour capturer vos paysages préférés.
Atelier à destination des adultes.
Deux séances.

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr
Atelier créatif et numérique numérique réalité virtuelle

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