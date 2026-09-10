Photographie de paysages en réalité virtuelle, Bibliothèque Landry, Rennes
mardi 13 octobre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Photographie de paysages en réalité virtuelle Mardi 13 octobre, 14h30, 17h00 Bibliothèque Landry Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T14:30:00+02:00 – 2026-10-13T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-13T17:00:00+02:00 – 2026-10-13T18:00:00+02:00
Ce jeu vous invite à découvrir de nombreux paysages de France et du monde en réalité virtuelle. Vous y prendrez le rôle d’un photographe pour capturer vos paysages préférés.
Atelier à destination des adultes.
Deux séances.
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr
Atelier créatif et numérique numérique réalité virtuelle
Magnific
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