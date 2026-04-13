Photographie de poche, bibliothèque patrimoniale, Rouen
Photographie de poche, bibliothèque patrimoniale, Rouen samedi 30 mai 2026.
Photographie de poche Samedi 30 mai, 14h00 bibliothèque patrimoniale Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
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bibliothèque patrimoniale 3 Rue Jacques-Villon, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/photographie-de-poche »}]
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