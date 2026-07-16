Photographie: techniques d’hier, créations d’aujourd’hui, Château des Tourelles, espace artistique, Bois-Colombes

Informations pratiques

Photographie: techniques d’hier, créations d’aujourd’hui 28 novembre 2026 – 14 mars 2027 Château des Tourelles, espace artistique Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T14:00:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-14T14:00:00+01:00 – 2027-03-14T18:00:00+01:00

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, l’exposition « Photographie : techniques d’hier, créations d’aujourd’hui » invite le public à remonter le temps pour découvrir trois photographes bois-colombiens du 19ème siècle : Louis-Emile Durandelle, connu pour ses photographies documentaires d’architecture et d’œuvres d’art, Eugène Courret célèbre pour sa carrière au Pérou ainsi qu’Henry Gaston Le Breton, 1er photographe ayant eu un studio à Bois-Colombes. Leurs œuvres illustrent les débuts de la photographie réalisée avec des procédés artisanaux, lents et minutieux.

En écho à ces parcours, des photographes contemporains présentent leurs images fabriquées en se réappropriant matériaux et techniques photographiques d’antan pour créer des images uniques.

On y apprend comment ces procédés fonctionnent, pourquoi ils reviennent aujourd’hui, et comment ils transforment notre regard sur la photographie.

Une exposition qui donne envie de comprendre, de regarder autrement et peut-être de s’essayer soi-même.

En marge de cette exposition, d’autres évènements sont présentés dans la ville de Bois-Colombes: expositions, conférences, ateliers, rencontres… Le château des Tourelles est partenaire de l’association « Souffleurs de sens » qui propose le service « Souffleurs d’Images ».

Château des Tourelles, espace artistique 98, rue Paul-Déroulède Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 84 11 75 65 https://bois-colombes.fr/categorie-evenement/exposition/ Situé dans le quartier centre de Bois-Colombes au sein d’un parc, le château des Tourelles est un espace emblématique de la ville de Bois-Colombes. Entièrement restauré, il forme depuis l’automne 2022 un cadre privilégié et inspirant pour sensibiliser les publics à l’art contemporain.

Gratuit et accessible à tous, son activité se déploie à travers un programme annuel d’expositions, de médiations et d’évènementiels. De jeunes artistes côtoient des artistes confirmés pour représenter la diversité des courants et des tendances actuelles des arts visuels.

Les expositions au château

Chaque année, des expositions collectives y sont présentées. La programmation est variée : le focus porte sur une technique, une thématique ou met en avant l’interdisciplinarité.

Le Salon artistique témoigne, quant à lui, de la diversité de la création contemporaine en accueillant des artistes d’horizons divers travaillant essentiellement en Île-de-France. Les expositions sont présentées sur 2 niveaux d’une surface totale d’environ 130m2. Une salle noire accueille les visiteurs pour une projection ou une découverte d’œuvres plus intimiste.

Tout au long de la saison, des actions culturelles en présence d’artistes, des ateliers et des stages de pratiques artistiques sont proposés au sein de l’atelier ou bien en extérieur. Des visites de groupe sont régulièrement organisées à destination du grand public, des familles et des scolaires. Pour répondre à sa mission de service public de sensibilisation des publics à l’art, l’équipe du château des Tourelles propose des visites ainsi que des ateliers pour le public éloigné ou des projets personnalisés (parcours adapté, découverte du travail des artistes avec la médiatrice, suivi d’un atelier de pratiques artistiques, rencontre avec les artistes). Un « sac à sensations » et des loupes sont proposés au jeune public.

Depuis l’automne 2023, la Ville s’est engagée dans un programme de résidence artistique sans hébergement pour soutenir la création contemporaine. Les thématiques du programme de résidence varient selon les appels : cinéma d’animation, art et science, écriture, bandes dessinées, photographie… Les artistes sont accueillis à différentes étapes de leurs projets au sein de deux ateliers mis à disposition au dernier étage du château.

Le cadre des expositions est une ancienne demeure bourgeoise construite en 1893 pour Maria Marcel, une corsetière parisienne. Elle est l’œuvre des architectes Albert et Paul Leseine. Il s’agit d’une imposante bâtisse de style éclectique typique du XIXe siècle, mélangeant des éléments architecturaux de diverses époques, du gothique à l’art nouveau. La parcelle a été achetée par la ville de Bois-Colombes en 1928 pour son espace vert. Le bâtiment a alors accueilli des associations, la caisse des écoles, la bibliothèque municipale, puis à partir de 1950, la Sécurité Sociale. Après des travaux de réhabilitation en 2021, cet édifice a été transformé en espace artistique, ouvert depuis le 1er octobre 2022. Exposition libre et gratuite du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Les jours d’ouverture peuvent varier durant les vacances scolaires et jours fériés.

Accès: Ligne J, Gare de Bois-Colombes

Place Gabriel-Péri, 10 min à pied

Ligne J, Gare de Bécon-Les-Bruyères, 10 min à pied

Ligne L, Gare Les Vallées, place de la gare

des vallées, Bois-Colombes, 10 min à pied

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, l’exposition « Photographie : techniques d’hier, créations d’aujourd’hui » invite le public à remonter le temps pour découvrir trois photographes …

© Olivier Pasquiers