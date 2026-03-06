Photographier la nature qui nous entoure Germont

Photographier la nature qui nous entoure

Au cours d’une balade, vous apprendrez les bases techniques pour composer de superbes photos de la nature sensible et typique du marais. Animation gratuite inscription obligatoire Sortie animée par la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois Le lieu du rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. Organisée par la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise Avec le financement de l’Union Européenne (réseau Natura 2000) et de la Région Grand Est

Germont 08240 Ardennes Grand Est +33 6 37 73 33 18 natura2000@argonne-ardennaise.fr

English :

During a walk, you’ll learn the basic techniques for composing superb photos of the sensitive and typical nature of the marsh. The meeting place will be communicated upon registration. Organized by Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise With funding from the European Union (Natura 2000 network) and Région Grand Est

