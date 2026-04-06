Photons Place des Jacobins Le Mans
Photons Place des Jacobins Le Mans vendredi 29 mai 2026.
Le Mans
Photons
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : 7 – 7 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Jazz Tangentes 2026
Photons fusionne jazz et musiques électroniques, révélé avec La Nuit sans l’ennui . Supergroupe mené par Gauthier Toux entre culture des clubs et improvisation. Passages remarqués à Jazz à Vienne et avec Herbie Hancock. .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jazz Tangentes 2026
L’événement Photons Le Mans a été mis à jour le 2026-02-27 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Entrée Champion du Monde + Visite Guidée du Circuit Le Mans 6 avril 2026
- Candide Ames dansantes et corps battants Les Saulnières Le Mans 7 avril 2026
- MADAME ARTHUR – MADAME ARTHUR ENFLAMME LE MANS L’OASIS Le Mans 8 avril 2026
- Journée japonisante 2026 Maison des Langues Le Mans 8 avril 2026
- Petites histoires, grande Histoire Médiathèque L’espal Le Mans 8 avril 2026