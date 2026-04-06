Photons Place des Jacobins Le Mans

Le Mans

Photons

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Jazz Tangentes 2026

Photons fusionne jazz et musiques électroniques, révélé avec La Nuit sans l’ennui . Supergroupe mené par Gauthier Toux entre culture des clubs et improvisation. Passages remarqués à Jazz à Vienne et avec Herbie Hancock. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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English :

Jazz Tangentes 2026

L’événement Photons Le Mans a été mis à jour le 2026-02-27 par CDT72