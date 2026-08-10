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AGENDA · Perros-Guirec

Phyt’Ô Logique Perros-Guirec

dimanche 16 août 2026 · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Phyt’Ô Logique

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Balade nature, sensorielle et écocitoyenne
Vous découvrirez à travers divers milieux littoraux, les plantes de bord de mer, aromatiques et médicinales. Quelles sont leurs usages en culinaires et en bien-être ? Comment faire leur distinction et différences ? Quelles sont les espèces protégées ? Comment s’adaptent-elles face aux contraintes et changement climatique ?
À la fin de la balade, dégustations artisanales à base de quelques-unes des plantes rencontrées.
En partenariat avec l’Atelier Terra Maris   .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77 

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English :

L’événement Phyt’Ô Logique Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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