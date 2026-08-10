Informations pratiques

Perros-Guirec

Phyt’Ô Logique

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Balade nature, sensorielle et écocitoyenne

Vous découvrirez à travers divers milieux littoraux, les plantes de bord de mer, aromatiques et médicinales. Quelles sont leurs usages en culinaires et en bien-être ? Comment faire leur distinction et différences ? Quelles sont les espèces protégées ? Comment s’adaptent-elles face aux contraintes et changement climatique ?

À la fin de la balade, dégustations artisanales à base de quelques-unes des plantes rencontrées.

En partenariat avec l’Atelier Terra Maris .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77

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English :

L’événement Phyt’Ô Logique Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de Perros-Guirec