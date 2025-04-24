PIAF ! LE SPECTACLE – QUATTRO Gap

samedi 24 janvier 2026.

PIAF ! LE SPECTACLE Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

GIL MARSALLA ET DIRECTO PRODUCTIONS PRÉSENTENT : PIAF ! LE SPECTACLETournée Mondiale du 110ème Anniversaire de la naissance d’Edith PiafLe plus grand succès francophone de l’histoire !A L’OLYMPIA le 21 Décembre 2025 et en tournée dans toute la France A l’occasion du 110ème anniversaire de La Môme, le plus grand spectacle musical en hommage à Edith Piaf sera pour la première fois en tournée dans toutes les plus grandes salles de France Revivez l’histoire de la plus grande chanteuse de tous les temps, dans une nouvelle scénographie exceptionnelle qui vous transportera des rues de Montmartre à l’Olympia de Paris, grâce à ses chansons intemporelles. Avec plus de 1000 représentations dans plus de 50 pays et un million de spectateurs, Piaf ! Le Spectacle est le plus grand succès francophone de l’histoire et a su charmer les publics du monde entier. Interprété par Nathalie Lermitte et conçu et mis en scène par Gil Marsalla, Piaf ! Le Spectacle est unanimement considéré par la famille et les amis d’Edith Piaf comme : …Le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf… .——« Nathalie Lermitte peut miraculeusement capturer l’a^me et le timbre de Piaf ! » Le Parisien « Dramatique, plein d’esprit, chaleureux, authentique et tout a` fait fantastique ! » New York Times« C’est le plus bel hommage que j’ai vu sur Edith » Christie Laume, sœur aîné de Théo Sarapo, Héritière d’Edith Piaf

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap 05