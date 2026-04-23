Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Piano bar au Newport Newport- casino Saint-Valery-en-Caux

Piano bar au Newport Newport- casino Saint-Valery-en-Caux dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Newport- casino

Adresse : Front de mer

Ville : 76460 Saint-Valery-en-Caux

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint-Valery-en-Caux

Piano bar au Newport

Newport- casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Piano bar avec Eric Riou dès 16h00.
Entrée libre au bar le Newport, bar du casino   .

Newport- casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 84 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Piano bar au Newport

L’événement Piano bar au Newport Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

À voir aussi à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime)