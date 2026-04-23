Piano bar au Newport Newport- casino Saint-Valery-en-Caux
Piano bar au Newport Newport- casino Saint-Valery-en-Caux dimanche 3 mai 2026.
Saint-Valery-en-Caux
Piano bar au Newport
Newport- casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Piano bar avec Eric Riou dès 16h00.
Entrée libre au bar le Newport, bar du casino .
Newport- casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 84 10
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English : Piano bar au Newport
L’événement Piano bar au Newport Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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