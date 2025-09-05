Théâtre « Nous étions la forêt » Saint-Valery-en-Caux

Théâtre « Nous étions la forêt » Saint-Valery-en-Caux mardi 28 avril 2026.

Théâtre « Nous étions la forêt »

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Théâtre « Nous étions la forêt », Compagnie La Vie Grande

Au bord du bois de la Fermette, vivent parmi d’autres, un jeune couple de néo-ruraux croyant échapper au burn-out par le télétravail au grand air, un forestier épuisé par les assauts de la crise climatique sur l’écosystème sylvicole ou encore un·e arboriste-élagueur·se vivant en autonomie, traquant d’autres possibles par sa radicalité.

Le quotidien de ceux et celles qui sont attachés, par leur travail, leur lieu de vie ou leurs affects, au bois de la Fermette se trouve bouleversé lorsque les services de la mairie annoncent vouloir y implanter un parc photovoltaïque, promesse d’un nouvel essor économique pour la commune. La forêt devient alors tour à tour un terrain de dissensions et d’émulations hautement politiques, un catalyseur des crises qui secouent le corps social contemporain, le symbole mythologique d’un refuge fragile durablement menacé. Portée avec fougue et humour par six comédien·nes chanteurs·euses, cette fresque musicale interroge nos sociétés contemporaines et nos rapports à la nature. Une comédie grinçante.

A 20h00

Durée 1H50

Tarifs B

15 ans + .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

English : Théâtre « Nous étions la forêt »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre « Nous étions la forêt » Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre