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AGENDA · Cancale

Pibroc’h en bord de mer Cancale

dimanche 13 septembre 2026 · Cancale

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Rue de Port-Picain
Ville
35260 Cancale
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Cancale

Pibroc’h en bord de mer

Rue de Port-Picain Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Le dimanche matin rendez-vous à la Pointe des Crolles de 9h30 à 12h pour écouter 10 sonneurs.

L’après-midi sera animée à Port-Picain par 20 joueurs de cornemuse présents de 14h à 18h30. Restauration sur place.   .

Rue de Port-Picain Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Pibroc’h en bord de mer Cancale a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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