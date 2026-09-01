AGENDA · Cancale
Pibroc’h en bord de mer Cancale
dimanche 13 septembre 2026 · Cancale
Informations pratiques
Cancale
Pibroc’h en bord de mer
Rue de Port-Picain Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le dimanche matin rendez-vous à la Pointe des Crolles de 9h30 à 12h pour écouter 10 sonneurs.
L’après-midi sera animée à Port-Picain par 20 joueurs de cornemuse présents de 14h à 18h30. Restauration sur place. .
Rue de Port-Picain Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Pibroc’h en bord de mer Cancale a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel