Informations pratiques

Cancale

Pibroc’h en bord de mer

Rue de Port-Picain Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le dimanche matin rendez-vous à la Pointe des Crolles de 9h30 à 12h pour écouter 10 sonneurs.

L’après-midi sera animée à Port-Picain par 20 joueurs de cornemuse présents de 14h à 18h30. Restauration sur place. .

Rue de Port-Picain Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Pibroc’h en bord de mer Cancale a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel