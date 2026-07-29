Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Cancale, la Maritime Cancale
dimanche 20 septembre 2026 · Cancale
Informations pratiques
Cancale
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Cancale, la Maritime
1 Rue des Parcs Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Nouveauté visite du port de la Houle et dégustation d’huîtres.
Profitez en septembre des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter nos pépites, accompagné d’ un guide à tarif réduit de 50 %.
Découvrez l’histoire maritime de Cancale en parcourant le port de la Houle et ses maisons de pêcheurs et armateurs, puis terminez la visite par une dégustation d’huîtres, joyaux iodés de la baie.
Durée 1h30, hors dégustation. Groupe limité à 20 personnes.
Les animaux ne sont pas admis. Ces visites sont réservées aux individuels
Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). .
1 Rue des Parcs Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 66 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Cancale, la Maritime Cancale a été mis à jour le 2026-07-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Cancale (Ille-et-Vilaine)
- Place aux Mômes Cancale 29 juillet 2026
- Concert So Gospel Tournée 2026 Rue du Port Cancale 31 juillet 2026
- CANCALE EGLISE SAINT MEEN Cancale 31 juillet 2026
- Concert harpe violon violoncelle et chant – musique classique Eglise Sainte Jeanne Jugan Cancale 3 août 2026
- Balade iodée immersion au cœur des parcs à huîtres Rue des Parcs Cancale 10 août 2026