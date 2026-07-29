Informations pratiques

Cancale

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Cancale, la Maritime

1 Rue des Parcs Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Nouveauté visite du port de la Houle et dégustation d’huîtres.

Profitez en septembre des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter nos pépites, accompagné d’ un guide à tarif réduit de 50 %.

Découvrez l’histoire maritime de Cancale en parcourant le port de la Houle et ses maisons de pêcheurs et armateurs, puis terminez la visite par une dégustation d’huîtres, joyaux iodés de la baie.

Durée 1h30, hors dégustation. Groupe limité à 20 personnes.

Les animaux ne sont pas admis. Ces visites sont réservées aux individuels

Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). .

1 Rue des Parcs Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 66 99

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Cancale, la Maritime Cancale a été mis à jour le 2026-07-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel