Place aux Mômes Cancale
mercredi 29 juillet 2026 · Cancale
Informations pratiques
Cancale
Place aux Mômes
Esplanade de la Mairie Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Drôle, surprenant, décalé, chaque spectacle évoque par les arts de la rue des sujets de fond ou aborde des questions existentielles !
Depuis 29 ans, le Festival Place au Mômes sillonne et anime les stations littorales du réseaux Sensation Bretagne en été. Festif et culturel, 100% gratuit et itinérant, il met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation électrique et originale. Contes, marionnettes, chants, cirque, danse, théâtre, musique … Ce sont au total près de 150 spectacles, 150 invitation à surprendre les enfants, à les sensibiliser à la culture et aux arts de la rue, à découvrir de nouvelles expressions, à les enchanter et les émerveiller ! Destinées aux enfants dès 5 ans, les représentations sont toujours en extérieur, toujours gratuites, un jour fixe par semaine dans chaque stations.
– Alors place aux mômes ! –
Programme à consulter en pdf .
Esplanade de la Mairie Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 60 15
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English :
L’événement Place aux Mômes Cancale a été mis à jour le 2026-07-23 par CRT Bretagne_
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