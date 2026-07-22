Picnic Accords Vins & Bouchées du Terroir Maison André Delorme Rully

Informations pratiques

Rully

Picnic Accords Vins & Bouchées du Terroir

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Visite & dégustation Accords Vins & Bouchées du Terroir

À vos agendas ! À l’occasion du week-end des Fantastic Picnic en Bourgogne, la Maison André Delorme vous accueille pour une journée conviviale et festive le samedi 12 septembre, avec deux départs à 11h00 et 15h00, pour son Fantastic Picnic Accords Vins & Bouchées du Terroir . Un véritable rendez-vous épicurien au coeur de la Bourgogne !

Au programme

– Visite guidée de nos caves voûtées taillées dans la roche ;

– Découverte du processus d’élaboration de nos Crémants de Bourgogne autour de nos anciennes machines ;

– Dégustation de 6 vins (1 Crémant de Bourgogne, 3 appellations Villages et 2 Premiers Crus), sublimée par des bouchées du terroir soigneusement sélectionnées (4 salées et 2 sucrées), pour éveiller vos sens et révéler de délicieux accords mets et vins.

Un moment gourmand et convivial à partager en famille ou entre amis ! .

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 64 14 caveau@andre-delorme.com

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English : Picnic Accords Vins & Bouchées du Terroir

L’événement Picnic Accords Vins & Bouchées du Terroir Rully a été mis à jour le 2026-07-22 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme