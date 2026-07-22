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AGENDA · Rully

Picnic Accords Vins & Bouchées du Terroir Maison André Delorme Rully

samedi 12 septembre 2026 · Maison André Delorme · Rully

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Maison André Delorme
Adresse
11 Rue des Bordes
Ville
71150 Rully
Département
Saône-et-Loire
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rully

Picnic Accords Vins & Bouchées du Terroir

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Visite & dégustation Accords Vins & Bouchées du Terroir
À vos agendas ! À l’occasion du week-end des Fantastic Picnic en Bourgogne, la Maison André Delorme vous accueille pour une journée conviviale et festive le samedi 12 septembre, avec deux départs à 11h00 et 15h00, pour son Fantastic Picnic Accords Vins & Bouchées du Terroir . Un véritable rendez-vous épicurien au coeur de la Bourgogne !
Au programme
– Visite guidée de nos caves voûtées taillées dans la roche ;
– Découverte du processus d’élaboration de nos Crémants de Bourgogne autour de nos anciennes machines ;
– Dégustation de 6 vins (1 Crémant de Bourgogne, 3 appellations Villages et 2 Premiers Crus), sublimée par des bouchées du terroir soigneusement sélectionnées (4 salées et 2 sucrées), pour éveiller vos sens et révéler de délicieux accords mets et vins.
Un moment gourmand et convivial à partager en famille ou entre amis !   .

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 64 14  caveau@andre-delorme.com

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English : Picnic Accords Vins & Bouchées du Terroir

L’événement Picnic Accords Vins & Bouchées du Terroir Rully a été mis à jour le 2026-07-22 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

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