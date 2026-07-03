Portes Ouvertes à la Maison André Delorme Maison André Delorme Rully
vendredi 27 novembre 2026 · Maison André Delorme · Rully
Informations pratiques
Rully
Portes Ouvertes à la Maison André Delorme
Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-27
Visites des Caves Dégustations Gravure sur verre Atelier Cocktails
Pendant 3 jours, plongez au cœur de la Maison André Delorme !
Découvrez nos caves voûtées lors d’une visite guidée, dégustez nos Crémants de Bourgogne et Grands Vins de la Côte Chalonnaise, et profitez de nos animations atelier cocktails, gravure sur verre (samedi et dimanche) et exposition d’anciennes machines.
Un rendez-vous convivial et gourmand pour partager un beau moment avant les fêtes ! .
Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 64 14 caveau@andre-delorme.com
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English : Portes Ouvertes à la Maison André Delorme
L’événement Portes Ouvertes à la Maison André Delorme Rully a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne