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AGENDA · Rully

Portes Ouvertes à la Maison André Delorme Maison André Delorme Rully

vendredi 27 novembre 2026 · Maison André Delorme · Rully

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Maison André Delorme
Adresse
11 Rue des Bordes
Ville
71150 Rully
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Rully

Portes Ouvertes à la Maison André Delorme

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-27

Visites des Caves Dégustations Gravure sur verre Atelier Cocktails

Pendant 3 jours, plongez au cœur de la Maison André Delorme !

Découvrez nos caves voûtées lors d’une visite guidée, dégustez nos Crémants de Bourgogne et Grands Vins de la Côte Chalonnaise, et profitez de nos animations atelier cocktails, gravure sur verre (samedi et dimanche) et exposition d’anciennes machines.

Un rendez-vous convivial et gourmand pour partager un beau moment avant les fêtes !   .

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 64 14  caveau@andre-delorme.com

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English : Portes Ouvertes à la Maison André Delorme

L’événement Portes Ouvertes à la Maison André Delorme Rully a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne