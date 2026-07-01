Informations pratiques

Olemps

Picnic en chanson: Daniel ARIZA

69 rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-28

Venez découvrir la musique de Daniel ARIZA, guitariste Olempien.

Repas sur l’herbe dans le parc (chacun amène son pique-nique). Il vous embarquera pour une soirée tout en musique qui enchantera petits et grands.

En cas de conditions météorologiques défavorables, la séance de cinéma se tiendra à l’intérieur de la salle 7-77, sans animaux. .

69 rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 communication@olemps.fr

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English :

Come and discover the music of Olempian guitarist Daniel ARIZA.

L’événement Picnic en chanson: Daniel ARIZA Olemps a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)