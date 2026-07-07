Informations pratiques

Olemps

Picnic ciné Cocorico

69 rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

En famille ou entre amis, prenez votre pique-nique ou profitez du Food truck et venez passer un moment de détente et de convivialité avec la projection, devant la salle 7-77, du film Cocorico .

La séance commencera à la tombée de la nuit vers 21h30, mais vous pouvez vous retrouver et vous installer confortablement à compter de 19h30 !

En cas de conditions météorologiques défavorables, la séance de cinéma se tiendra à l’intérieur de la salle 7-77, sans animaux.

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original: des tests ADN… .

69 rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 mairie@olemps.fr

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English :

Whether with family or friends, bring a picnic or enjoy the food truck, and come spend a relaxing and fun time watching the screening of the movie %AB Cocorico%BB in front of Theater 7-77.

L’événement Picnic ciné Cocorico Olemps a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)