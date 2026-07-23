Informations pratiques

Olemps

Asso’lempiades les associations d’Olemps vous donnent rendez-vous !

8 Place de la fontaine Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Envie de bouger, créer, partager, s’engager ? Venez rencontrer les associations Olempiennes lors d’un après-midi convivial !

Sport, culture, loisirs, solidarité… des associations de la commune seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités et vous proposer des initiations, démonstrations ou tout simplement échanger.

C’est l’occasion idéale pour trouver l’association qui vous correspond et vous inscrire pour l’année !

Et pour consulter l’ensemble des associations d’Olemps, rendez-vous sur notre annuaire en ligne

https://www.olemps.fr/culture-sport-et-loisirs/associations/ .

8 Place de la fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 communication@olemps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to get moving, create, share and get involved? Come and meet the Olempiennes associations for a convivial afternoon!

L’événement Asso’lempiades les associations d’Olemps vous donnent rendez-vous ! Olemps a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)