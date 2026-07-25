FEU À VOLONTÉ Yoshi di Original + Hippocampe Fou + Kacem Wapalek + Deadi + Groove Sparkz / LA CERCLEUSE Ozna + Kyara + Babsi + Introspecti.ve + DJ Babzilla Olemps
samedi 19 décembre 2026 · Olemps
Informations pratiques
Olemps
FEU À VOLONTÉ Yoshi di Original + Hippocampe Fou + Kacem Wapalek + Deadi + Groove Sparkz / LA CERCLEUSE Ozna + Kyara + Babsi + Introspecti.ve + DJ Babzilla
69 Rue de la 7-77 Olemps Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Yoshi di Original
MC incontournable de la scène underground à la carrière déjà bien fournie. Celui dont les dizaines de collaborations comptent ce que le hip-hop a fait de mieux toutes époques confondues de Dee Nasty à Nekfeu en passant par Gerard Baste, Saïan Supa Crew ou encore Taiwan Mc. Il est aussi un adepte du lyric travaillé, et de la fat punchline qui fait sourire. Bref, un amoureux du rap quoi.Hippocampe Fou (en accord avec Blue Line Productions)
Après des études de cinéma, Hippocampe Fou débute sa carrière musicale au sein du trio 100% vocal ‘La Secte Phonétik’ avant de se lancer en solo. S’inspirant autant de Busta Rhymes que de Georges Brassens, il manie flows acrobatiques, jeux de mots et story-telling avec une dextérité surprenante. Il a sorti une trilogie d’albums autour du cycle de l’eau et plusieurs EP, truffés de textes percussifs et pertinents.Kacem Wapalek
Kacem Wapalek c’est un flow parfaitement maitrisé et des textes illustrant une imagination fertile, ponctués de jeux de mots habiles.
Tour à tour parolier interprète et compositeur, Kacem délivre sa prestation d’une manière courtoise mais complexe, attachante et touchante comme savent le faire ces artistes totalement habités par leur art.Deadi
Passionné par la culture Hip-Hop depuis son plus jeune âge, Deadi s’est vite orienté vers l’écriture. Il s’est mis à publier des freestyles sur les réseaux sociaux qui l’ont révélé au public. Très vite, ce sont plus de trois millions de vues qui se sont cumulées sur un seul freestyle et des dizaines de milliers de personnes qui ont commencé à le suivre et l’encourager.Groove Sparkz (DJ)
Figure emblématique de la scène underground lyonnaise, Groove Sparkz n’a pas mis longtemps avant de faire parler de lui en enchaînant les plus hautes distinctions du turntalism. Redoutable de précision, le DJ met sa technique au service d’un éclectisme équilibré mélangeant sans difficulté aucune, hip-hop boom bap, reggae, black music et electro bassy. La Cercleuse
Collectif de rap originaire de Toulouse, composé des artistes Ozna, Kyara, Babsi, Introspecti.ve, et leur DJ Babzilla.
La Cercleuse s’est forgée dans la scène underground en se produisant dans divers lieux tels que des squats, des bars, des raves et des festivals.
Leur style rap Oldschool allie des textes revendicateurs et festifs, reflétant leur engagement et leur énergie débordante.
Chaque membre apporte sa plume affûtée, contribuant à une synergie artistique qui caractérise LA CERCLEUSE …
A vos écoutilles
3..2..1… DJ Kala (Elektro Jane)
Interplateaux
Collectif de DJ’s à géométrie variable, articulé autours de l’envie de folie, de découverte et de partage musical. Découvrez l’énergie contagieuse de notre dancefloor.
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69 Rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 mairie@olemps.fr
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English :
L’événement FEU À VOLONTÉ Yoshi di Original + Hippocampe Fou + Kacem Wapalek + Deadi + Groove Sparkz / LA CERCLEUSE Ozna + Kyara + Babsi + Introspecti.ve + DJ Babzilla Olemps a été mis à jour le 2026-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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