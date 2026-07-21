Salut les jeunes talents appel à candidatures Olemps
samedi 12 septembre 2026 · Olemps
Informations pratiques
Olemps
Salut les jeunes talents appel à candidatures
69 Rue de la 7-77 Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’association Mélodies en scènes appelle les jeunes chanteurs à venir passer un casting.
Nouvelle édition de Salut les jeunes talents !
L’association Mélodies en scènes appelle les jeunes chanteurs à venir passer un casting.
Tu as entre 10 et 30 ans et tu veux chanter live sur scène ?
Viens tenter ta chance pour participer à la grande soirée des jeunes talents ! .
69 Rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie melodiesenscenes@gmail.com
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English :
The Mélodies en scènes association is inviting young singers to come audition.
L’événement Salut les jeunes talents appel à candidatures Olemps a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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