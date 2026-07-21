Informations pratiques

Olemps

Salut les jeunes talents appel à candidatures

69 Rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’association Mélodies en scènes appelle les jeunes chanteurs à venir passer un casting.

Nouvelle édition de Salut les jeunes talents !

L’association Mélodies en scènes appelle les jeunes chanteurs à venir passer un casting.

Tu as entre 10 et 30 ans et tu veux chanter live sur scène ?

Viens tenter ta chance pour participer à la grande soirée des jeunes talents ! .

69 Rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie melodiesenscenes@gmail.com

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English :

The Mélodies en scènes association is inviting young singers to come audition.

L’événement Salut les jeunes talents appel à candidatures Olemps a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)