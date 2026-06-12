Chassey-lès-Montbozon

Picnic Sauvage des Grands Lacs

Les Cabanes des Grands Lacs Chassey-lès-Montbozon Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:45:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Au programme

– barbecue convivial pour un moment à partager

– Concert avec le groupe Healy Way

– Découverte du cheval comtois avec l’association Traits, Champêtre

– Visite du domaine à la découverte des oiseaux avec la LPO

– Tombola avec une nuit en cabane à gagner .

Les Cabanes des Grands Lacs Chassey-lès-Montbozon 70230 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 06 72 reservation@cabanesdesgrandslacs.com

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English : Picnic Sauvage des Grands Lacs

L’événement Picnic Sauvage des Grands Lacs Chassey-lès-Montbozon a été mis à jour le 2026-06-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme