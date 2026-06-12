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Picnic Sauvage des Grands Lacs Chassey-lès-Montbozon

Picnic Sauvage des Grands Lacs Chassey-lès-Montbozon dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : Les Cabanes des Grands Lacs

Ville : 70230 Chassey-lès-Montbozon

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 11:45:00

Tarif : 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Chassey-lès-Montbozon

Picnic Sauvage des Grands Lacs

Les Cabanes des Grands Lacs Chassey-lès-Montbozon Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:45:00
fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Au programme
– barbecue convivial pour un moment à partager
– Concert avec le groupe Healy Way
– Découverte du cheval comtois avec l’association Traits, Champêtre
– Visite du domaine à la découverte des oiseaux avec la LPO
– Tombola avec une nuit en cabane à gagner   .

Les Cabanes des Grands Lacs Chassey-lès-Montbozon 70230 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 06 72  reservation@cabanesdesgrandslacs.com

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English : Picnic Sauvage des Grands Lacs

L’événement Picnic Sauvage des Grands Lacs Chassey-lès-Montbozon a été mis à jour le 2026-06-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme