Pièce chorégraphique Miroir Miroir, une création qui change le regard sur le Grand âge

Informations pratiques

Des femmes et des hommes de 88, 90, 95 ans. Des résident·es d’EHPAD. Et pourtant, le 25 septembre 2026 à 18h30, ils seront sur la scène du Théâtre Le 13e Art, à Paris, aux côtés d’artistes professionnel·les et de soignant·es, dans Miroir Miroir, une pièce chorégraphique intergénérationnelle imaginée par Cécile Combaret et Tarek Aït Meddour.

Miroir Miroir ne se jouera qu’une seule fois à Paris.

Une seule date, au Théâtre Le 13e Art, pour une création rare, exigeante, intergénérationnelle et profondément vivante.

Le plus jeune interprète a 24 ans. La plus âgée en a 96.

Le vendredi 25 septembre à 18h30 , ils danseront ensemble devant 900 personnes sur la

scène du Théâtre Le 13e Art.

Le 25 septembre Miroir Miroir prendra vie. 15 résidents

d’EHPAD de 88 à 96 ans, des danseurs professionnels et des soignants, réunis

dans une création chorégraphique de 50 minutes signée Tarek Aït Meddour, chorégraphe et ancien

danseur de l’Opéra de Paris et du Royal Opera de Londres, et Cécile Combaret, Directrice Artistique.

Créée à Lyon en 2025 et sélectionnée à la Biennale de la

Danse, la pièce arrive à Paris portée par le Groupe ACPPA, en partenariat avec

le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris et trois établissements : Péan

(13e), Furtado Heine (14e) et L’Orée du Bois (77).

Il y a des visages que l’on ne voit presque jamais sur une scène de danse contemporaine.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 18h30 à 19h30

payant

En assistant au spectacle, vous soutenez directement l’art en EHPAD. Tarif unique solidaire de 15 euros, reversés au fonds de dotation l’Institut ACPPA.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-25T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T18:30:00+02:00_2026-09-25T19:30:00+02:00



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