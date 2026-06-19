Pièce de théâtre Antigone et nous Salle AIEC Cambo-les-Bains jeudi 25 juin 2026.

Cambo-les-Bains

Pièce de théâtre Antigone et nous

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Pièce collective de l’atelier adulte de La Machine à Pingouins. .

Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 36 05

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English : Pièce de théâtre Antigone et nous

L’événement Pièce de théâtre Antigone et nous Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cambo les Bains