Pièce de théâtre Antigone et nous Salle AIEC Cambo-les-Bains
Pièce de théâtre Antigone et nous Salle AIEC Cambo-les-Bains jeudi 25 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Pièce de théâtre Antigone et nous
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Pièce collective de l’atelier adulte de La Machine à Pingouins. .
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 36 05
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English : Pièce de théâtre Antigone et nous
L’événement Pièce de théâtre Antigone et nous Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cambo les Bains
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