Exposition nos héros préférés Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Exposition nos héros préférés

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-06-19

Dans le cadre du festival du livre pour la jeunesse Partir en livre nos petits et grand héros.

Exposition nos héros préférés des éditions l’école des loisirs . .

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

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English : Exposition nos héros préférés

L’événement Exposition nos héros préférés Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Cambo les Bains