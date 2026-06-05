Exposition nos héros préférés Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains
Exposition nos héros préférés Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains vendredi 19 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Exposition nos héros préférés
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-06-19
Dans le cadre du festival du livre pour la jeunesse Partir en livre nos petits et grand héros.
Exposition nos héros préférés des éditions l’école des loisirs . .
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
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English : Exposition nos héros préférés
L’événement Exposition nos héros préférés Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Cambo les Bains
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