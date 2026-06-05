Soirée pelote et grillades Chez Claudine Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Soirée pelote et grillades

Chez Claudine 3 Place Behereko Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

On vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du sport et la convivialité.

– Apéro de fin de semaine

– Parties de pelote à 19h et 20h.

– Grillades (poulet portugais et patates sautées) à 21h. .

Chez Claudine 3 Place Behereko Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 35 89 98

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English : Soirée pelote et grillades

L’événement Soirée pelote et grillades Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cambo les Bains