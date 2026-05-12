Exposition Le jardin des Merveilles Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains
Exposition Le jardin des Merveilles Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains vendredi 5 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Exposition Le jardin des Merveilles
Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-25 17:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Du mardi au samedi.
Par le collège St Michel, l’association CHS Francessenia, l’association Celhaya, association EVAH de Bayonne et la résidence Espace et Vie.
Plusieurs types d’arts et d’ateliers sur le thème Jardin des merveilles .
Vernissage le 4 juin à partir de 17h. .
Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 76 28 assantza@mairie-cambolesbains.fr
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English : Exposition Le jardin des Merveilles
L’événement Exposition Le jardin des Merveilles Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cambo les Bains
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