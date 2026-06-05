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Soirée Médecine Chinoise Café de la mairie Cambo-les-Bains

Soirée Médecine Chinoise Café de la mairie Cambo-les-Bains

Soirée Médecine Chinoise Café de la mairie Cambo-les-Bains vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Café de la mairie

Adresse : Avenue de la Mairie

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Soirée Médecine Chinoise

Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Les 5 éléments
L’équilibre du corps et de l’esprit avec Virginie Ducourau.   .

Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 82 67 

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English : Soirée Médecine Chinoise

L’événement Soirée Médecine Chinoise Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cambo les Bains

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