Soirée Médecine Chinoise Café de la mairie Cambo-les-Bains
Soirée Médecine Chinoise Café de la mairie Cambo-les-Bains vendredi 5 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Soirée Médecine Chinoise
Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Les 5 éléments
L’équilibre du corps et de l’esprit avec Virginie Ducourau. .
Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 82 67
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English : Soirée Médecine Chinoise
L’événement Soirée Médecine Chinoise Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cambo les Bains
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