Soirée Médecine Chinoise Café de la mairie Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Soirée Médecine Chinoise

Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Les 5 éléments

L’équilibre du corps et de l’esprit avec Virginie Ducourau. .

Café de la mairie Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 82 67

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English : Soirée Médecine Chinoise

L’événement Soirée Médecine Chinoise Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cambo les Bains