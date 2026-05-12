Exposition Le jardin des merveilles Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains
Exposition Le jardin des merveilles Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains samedi 6 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Exposition Le jardin des merveilles
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-06
Par le collège St Michel, l’association CHS Francessenia, l’association Celhaya, association EVAH de Bayonne et la résidence Espace et Vie. .
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
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English : Exposition Le jardin des merveilles
L’événement Exposition Le jardin des merveilles Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cambo les Bains
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