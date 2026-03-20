Pièce de théâtre Je veux voir Mioussov mis en scène par Pauline de Lannoy Place Guyader Saint-Renan
Pièce de théâtre Je veux voir Mioussov mis en scène par Pauline de Lannoy Place Guyader Saint-Renan vendredi 5 juin 2026.
Saint-Renan
Pièce de théâtre Je veux voir Mioussov mis en scène par Pauline de Lannoy
Place Guyader AMPHI Centre socio-culturel Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Je veux voir Mioussov une pièce d’après V. Kataïev
Cette année, la troupe des Faous de théâtre vous entraîne au cœur d’une maison de repos, ….pas de tout repos ! Entre quiproquos, cache-cache, intrigues et obstinations, venez passer un paisible dimanche aux Tournesols, ça ne se refuse pas ! .
Place Guyader AMPHI Centre socio-culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 01 98 94 75
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English : Pièce de théâtre Je veux voir Mioussov mis en scène par Pauline de Lannoy
L’événement Pièce de théâtre Je veux voir Mioussov mis en scène par Pauline de Lannoy Saint-Renan a été mis à jour le 2026-05-06 par OT IROISE BRETAGNE
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