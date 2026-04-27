Ortaffa

PIÈCE DE THÉÂTRE LA PLANQUE

Ortaffa Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

La compagnie Les Tréteaux de l’Orne vous présente leur pièce de théâtre intitulée la planque le dimanche 3 mai 2026 à 17h, dans la salle CARIGNAN, Espace Jean Latrobe à Ortaffa.

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Ortaffa 66560 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 17 08

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English :

The company Les Tréteaux de l’Orne presents their play entitled la planque on Sunday May 3, 2026 at 5pm, in the Salle CARIGNAN, Espace Jean Latrobe in Ortaffa.

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE LA PLANQUE Ortaffa a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE