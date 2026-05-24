Pièce de théâtre LE Tatouage de Sébastien M’Barek Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Pièce de théâtre LE Tatouage de Sébastien M’Barek

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Jusqu’où serions-nous prêts à aller pour respecter la volonté d’un autre ? C’est la question à laquelle Fred Saunier, un écrivain à succès, va devoir répondre. Alors qu’il s’apprête à déménager pour un nouveau départ, il est interrompu par la visite surprise de Julie Castareli, une enquêtrice de l’OCBC (Office Central de lutte contre le trafic de Biens Culturels). Peu à peu, Fred se voit impliqué dans une affaire complexe, qui l’oblige à se replonger dans son passé.

Un face-à-face psychologique sur fond de dilemme moral et d’enquête policière. .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

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English :

L’événement Pièce de théâtre LE Tatouage de Sébastien M’Barek Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor