Pièce de théâtre LE Tatouage de Sébastien M’Barek Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor
Pièce de théâtre LE Tatouage de Sébastien M’Barek Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor samedi 27 juin 2026.
Lamballe-Armor
Pièce de théâtre LE Tatouage de Sébastien M’Barek
Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Jusqu’où serions-nous prêts à aller pour respecter la volonté d’un autre ? C’est la question à laquelle Fred Saunier, un écrivain à succès, va devoir répondre. Alors qu’il s’apprête à déménager pour un nouveau départ, il est interrompu par la visite surprise de Julie Castareli, une enquêtrice de l’OCBC (Office Central de lutte contre le trafic de Biens Culturels). Peu à peu, Fred se voit impliqué dans une affaire complexe, qui l’oblige à se replonger dans son passé.
Un face-à-face psychologique sur fond de dilemme moral et d’enquête policière. .
Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60
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English :
L’événement Pièce de théâtre LE Tatouage de Sébastien M’Barek Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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